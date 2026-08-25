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Клуб Довбика може підписати чемпіона Євро-2020

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 15:35
Клуб Довбика може підписати чемпіона Євро-2020
Франческо Ачербі
Getty Images

Італійський центральний захисник Франческо Ачербі може продовжити кар'єру Болоньї, за яку виступає українець Артем Довбик.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наприкінці червня поточного року Ачербі покинув Інтер на правах вільного агента та досі знаходиться у пошуках нового клубу. У свою чергу, Болонья шукає лівоногого центрального захисника, що недавно підтвердив спортивний директор клубу Марко Ді Вайо.

Окрім Болоньї, у послугах Ачербі також зацікавлений його колишній клуб, Сассуоло, кольори якого 38-річний ветеран уже захищав у 2013 – 2018 роках.

За Інтер Ачербі виступав з літа 2022 року. Сумарно провів 148 матчів, у яких відзначився 5 голами та 5 асистами. Двічі ставав чемпіоном Італії та двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів. На рахунку Ачербі 1 гол у 34 матчах за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.

Болонья Сассуоло Ачербі

Болонья

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