Ванат потрапив у символічну збірну 6 туру Сегунди

Український нападник Жирони Владислав Ванат потрапив у символічну збірну 6 туру іспанської Сегунди.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У суботу, 19 вересня, Жирона обіграла Кадіс із рахунком 2:1. Ванат вийшов у основі на цей матч та на 35 хвилині відзначився своїм першим голом у поточному сезоні.

У підсумку Сегунда включила українського форварда до символічної збірної 6 туру. Туди також потрапили ще два партнери українця по команді: голкіпер Пауло Гассаніга та захисник Алекс Морено.

🗳️ Habéis hablado.



✨ Este es el 𝐗𝐈 𝐈𝐃𝐄𝐀𝐋 de la última jornada.



¿A qué míster le confiáis este equipo? 👔 #AbiertoXLALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/VU0xgD2WlR — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 22, 2026

Раніше батько Ваната, розповів, чому його син не залишив Жирону влітку цього року. Контракт нападника діє до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.