Ванат потрапив у символічну збірну 6 туру Сегунди
Владислав Ванат
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Український нападник Жирони Владислав Ванат потрапив у символічну збірну 6 туру іспанської Сегунди.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У суботу, 19 вересня, Жирона обіграла Кадіс із рахунком 2:1. Ванат вийшов у основі на цей матч та на 35 хвилині відзначився своїм першим голом у поточному сезоні.
У підсумку Сегунда включила українського форварда до символічної збірної 6 туру. Туди також потрапили ще два партнери українця по команді: голкіпер Пауло Гассаніга та захисник Алекс Морено.
Раніше батько Ваната, розповів, чому його син не залишив Жирону влітку цього року. Контракт нападника діє до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.