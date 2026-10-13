Крапивцов вперше за рік зіграв за клуб: Жирона з трьома українцями поділила очки з Тенеріфе у 9 турі Сегунди
Каталонська Жирона за участю Владислава Ваната, Олександра Піщура та Владислава Крапивцова розписала мирову з Тенеріфе у межах дев'ятого туру іспанської Сегунди.
Зустріч завершилася із рахунком 1:1.
Перший гол у зустрічі забив Аспрілья вже на 4-й хвилині. Гальєго відквитав один забитий м'яч, відновивши паритет та встановивши фінальний результат гри.
Тенеріфе – Жирона – 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 4 Аспрілья, 1:1 – 26 Гальєго
На початку другого тайму вперше за рік вийшов захищати ворота жиронців Владислав Крапивцов. Основний голкіпер команди, 34-річний аргентинець Пауло Гассаніга, травмувався, й замість нього вийшов 21-річний вихованець Дніпра.
Нападник Олександр Піщур вийшов на поле з лави запасних на 78-й хвилині. Натомість центрфорвард Владислав Ванат розпочав гру у стартовому складі.
Зауважимо, що востаннє Крапивцов захищав ворота свого клубу на футбольному полі у жовтні 2025 року, коли відіграв матч Кубку Іспанії проти Констанції (3:2).
Статистичний портал Sofascore оцінив дії Крапивцова у цьому матчі в 6,5 бала, а гру Ваната та Піщура – у 6,4.
Нагадаємо, що напередодні батько Ваната розповів чому його син не залишив Жирону влітку цього року.