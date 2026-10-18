Ванат відзначився другим голом у сезоні за Жирону

Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився голом у матчі 10-го туру Сегунди проти Андорри.

Форвард вийшов у стартовому складі та на 31-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди. Для українського футболіста це другий гол у сезоні та третя результативна дія загалом.

У підсумку гра завершилась перемогою Жирони з рахунком 2:0.

Наприкінці серпня повідомлялося, що вихованець Динамо попросив керівництво каталонського клубу продати його під час літнього трансферного вікна, однак трансфер не відбувся.

Контракт нападника з Жироною діє до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.