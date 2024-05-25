Не лише Шевченко: Довбик повторив рекорд легендарного українця

Український нападник Жирони Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ-5 лігах.

Артем завершив цей розіграш іспанського чемпіонату з 24 голами. Такі ж показники були в легендарного українця в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2003/04, коли той виступав за Мілан.

Зазначимо, що Довбик вдруге поспіль забив стільки голів у лізі. Минулого року він став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги за Дніпро-1.

Нагадаємо, три забиті м'ячі в останньому турі Ла Ліги проти Гранади (7:0) дозволили українцю знову очолити гонку бомбардирів.

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У нього на рахунку 24 голи, а це на 1 м'яч більше ніж у форварда Вільярреала Александера Серлота, проте норвежець ще зіграє свій матч 25 травня о 15:00 за київським часом.

Також раніше повідомлялося, що Артем може стати одноклубником Михайла Мудрика в Челсі.