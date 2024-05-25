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Другий після Роналду: Довбик став одним з найрезультативніших дебютантів Ла Ліги

Станіслав Лисак — 25 травня, 14:34
Другий після Роналду: Довбик став одним з найрезультативніших дебютантів Ла Ліги

Нападник Жирони Артем Довбик став одним з найрезультативніших гравців, що дебютували в Ла Лізі у 21 столітті.

Про це повідомляє журналіст Іван Кірос.

У сезоні-2023/2024 український форвард забив 24 голи та віддав 8 асистів. Кращу статистику продемонстрував лише 5-разовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду (26+9). Також 32 результативні дії в першому сезоні заробив Луїс Суарес, який виступав за Барселону — 16 забитих м'яч та 16 гольових передач.

Нагадаємо, що Довбик оформив хет-трик у завершальному матчі Ла Ліги проти Гранади (7:0) та повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ-5 лігах.

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Зазначимо, що ця перемога стала для Жирони історичною.

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