Другий після Роналду: Довбик став одним з найрезультативніших дебютантів Ла Ліги
Нападник Жирони Артем Довбик став одним з найрезультативніших гравців, що дебютували в Ла Лізі у 21 столітті.
Про це повідомляє журналіст Іван Кірос.
У сезоні-2023/2024 український форвард забив 24 голи та віддав 8 асистів. Кращу статистику продемонстрував лише 5-разовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду (26+9). Також 32 результативні дії в першому сезоні заробив Луїс Суарес, який виступав за Барселону — 16 забитих м'яч та 16 гольових передач.
Нагадаємо, що Довбик оформив хет-трик у завершальному матчі Ла Ліги проти Гранади (7:0) та повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ-5 лігах.
Зазначимо, що ця перемога стала для Жирони історичною.