Батько Ваната: Жирона не хоче відпускати Владислава

Андрій Ванат, батько українського форварда Жирони Владислава Ваната, розповів, чому його син не покинув каталонський клуб влітку поточного року.

Слова Ваната-старшого наводить Трибуна.

"Не буду детально говорити на цю тему, але скажу, що ми і не тільки ми працюємо над трансфером. Є дуже багато нюансів. Скажімо так – Жирона не хоче відпускати. Команда формує кістяк і хоче за рік повернутися в Ла Лігу. Зрозуміло, що нам би хотілося грати у вищій лізі Іспанії", – заявив батько форварда.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги в Сегунду. Після цього команду покинув ряд ключових гравців, серед яких – Віктор Циганков, який перейшов у Аякс.

Контракт Ваната з Жироною діє до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.