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7 результативних дій українців: Жирона знищує Гранаду в останньому турі Ла Ліги

Микола Дендак — 24 травня, 23:57
7 результативних дій українців: Жирона знищує Гранаду в останньому турі Ла Ліги

Каталонська Жирона розгромно перемогла Гранаду в останньому 38 турі іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 7:0. Вже в першому таймі команда українців забила тричі, гол та асист на рахунку Віктора Циганкова ще один м'яч з пенальті забив Артем Довбик.

Та після перерви феєрія продовжилася, на 54 хвилині Циганков відзначився вдруге. Теж саме на 75 хвилині зробив і Довбик, після чого додав ще й асист на Крістіана Стуані. На 90 хвилині Артем зробив хеттрик, знову реалізував пенальті.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
38 тур, 24 травня

Жирона — Гранада 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 30 Гарсія, 2:0 - 33 Циганков, 3:0 - 44 Довбик (пен.), 4:0 - 54 Циганков, 5:0 - 75 Довбик, 6:0 - 78 Стуані, 7:0 - 90 Довбик (пен.)

Огляд

Три забиті м'ячі дозволили українському нападнику знову очолити гонку бомбардирів. У нього на рахунку 24 голи, а це на 1 м'яч більше ніж у нападника Вільярреала Александера Серлота.

За цим показником він повторив досягнення Андрія Шевченка в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2003/04 та побив рекорд Жирони в Ла Лізі. До цього найкращий результат показав Стуані в розіграші 2017/18 років, забивши 21 м'яч.

Ця перемога залишає Жирону на 3 сходинці в турнірній таблиці, а Гранада продовжує перебувати на передостанньому 19 місці.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.

Гранада Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Артем Довбик

Гранада

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