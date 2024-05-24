7 результативних дій українців: Жирона знищує Гранаду в останньому турі Ла Ліги

Каталонська Жирона розгромно перемогла Гранаду в останньому 38 турі іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 7:0. Вже в першому таймі команда українців забила тричі, гол та асист на рахунку Віктора Циганкова ще один м'яч з пенальті забив Артем Довбик.

Та після перерви феєрія продовжилася, на 54 хвилині Циганков відзначився вдруге. Теж саме на 75 хвилині зробив і Довбик, після чого додав ще й асист на Крістіана Стуані. На 90 хвилині Артем зробив хеттрик, знову реалізував пенальті.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

38 тур, 24 травня

Жирона — Гранада 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 30 Гарсія, 2:0 - 33 Циганков, 3:0 - 44 Довбик (пен.), 4:0 - 54 Циганков, 5:0 - 75 Довбик, 6:0 - 78 Стуані, 7:0 - 90 Довбик (пен.)

Огляд

Три забиті м'ячі дозволили українському нападнику знову очолити гонку бомбардирів. У нього на рахунку 24 голи, а це на 1 м'яч більше ніж у нападника Вільярреала Александера Серлота.

За цим показником він повторив досягнення Андрія Шевченка в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2003/04 та побив рекорд Жирони в Ла Лізі. До цього найкращий результат показав Стуані в розіграші 2017/18 років, забивши 21 м'яч.

Ця перемога залишає Жирону на 3 сходинці в турнірній таблиці, а Гранада продовжує перебувати на передостанньому 19 місці.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.