Ванат забив дебютний гол у сезоні за Жирону

Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився голом у матчі 6-го туру Сегунди проти Кадіса.

Форвард вийшов у стартовому складі та на 35-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши передачу партнера.

Цей гол став для Ваната першим у сезоні-2026/27. Раніше він відзначився асистом у третьому турі чемпіонату.

У підсумку матч завершився перемогою Жирони з рахунком 2:1.

Раніше батько Ваната, розповів, чому його син не залишив Жирону влітку цього року.

Наприкінці серпня повідомлялося, що вихованець Динамо попросив керівництво каталонського клубу продати його під час літнього трансферного вікна, однак трансфер не відбувся.

Контракт нападник з Жироною діє до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.