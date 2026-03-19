Це прямо фантастика якась: нападник Динамо зізнався, у якому клубі мріє пограти

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 14:08
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко розповів про свої амбіції, зізнавшись, що мріє пограти у топових лігах Європи.

Про це він сказав у інтерв'ю Ютуб-каналу Футбол 360.

"У кожного футболіста з України, напевно, є мрія пограти в Європі в якійсь топ-команді. Тут немає чого приховувати: всі хочуть грати в Європі, всі до цього прагнуть.

Звичайно, що мрія, – це, напевно, Реал. Це прямо фантастика якась. Топ-рівень. Якщо обрати чемпіонат, то, напевно, або Англія, або Іспанія", – зізнався 20-річний форвард.

Раніше Пономаренко прокоментував свій дебютний виклик до складу національної збірної України.

Нагадаємо, напередодні президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі "Чемпіону" заявив, що 20-річний нападник, який відзначився вісьмома голами у дев'яти матчах поточного чемпіонату України та близький до побиття рекорду Алекса Тейшейри за найбільшою гольовою серією в УПЛ, повністю заслужив на це запрошення.

