Це прямо фантастика якась: нападник Динамо зізнався, у якому клубі мріє пограти

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко розповів про свої амбіції, зізнавшись, що мріє пограти у топових лігах Європи.

Про це він сказав у інтерв'ю Ютуб-каналу Футбол 360.

"У кожного футболіста з України, напевно, є мрія пограти в Європі в якійсь топ-команді. Тут немає чого приховувати: всі хочуть грати в Європі, всі до цього прагнуть.

Звичайно, що мрія, – це, напевно, Реал. Це прямо фантастика якась. Топ-рівень. Якщо обрати чемпіонат, то, напевно, або Англія, або Іспанія", – зізнався 20-річний форвард.