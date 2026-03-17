Уся команда привітала мене. Було приємно, що хлопці підтримали: Пономаренко – про дебютний виклик у збірну України

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував свій дебютний виклик до складу національної збірної України.

Його слова передає пресслужба киян.

Футболіст розповів, що дізнався про це від адміністратора після того, як його додали до спільного чату команди.

"Першим повідомив про виклик своїм батькам та своїй дівчині. Дізнався, коли мене додали в групу збірної – адміністратор зателефонував, повідомив, що я викликаний. Чесно кажучи, був трохи в шоці, але це дуже приємні емоції".

Форвард зазначив, що в самому чаті індивідуальних привітань не було, проте всі партнери підтримали його та привітали з дебютом.

"У чаті – ні, там нікого не вітали. Але вся команда привітала мене з дебютним викликом. Дуже приємно, що хлопці так поставилися, підтримали. Повторюся, це чудові емоції".

Нагадаємо, напередодні президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі "Чемпіону" заявив, що 20-річний нападник, який відзначився вісьмома голами у дев'яти матчах поточного чемпіонату України та близький до побиття рекорду Алекса Тейшейри за найбільшою гольовою серією в УПЛ, повністю заслужив на це запрошення.

Загалом до заявки команди Сергія Реброва на матчі плейоф відбору чемпіонату світу увійшли 26 гравців, серед яких також дебютує Богдан Крушинський з Полісся.