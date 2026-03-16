Два дебютанти та новий воротар: збірна України оголосила заявку на матчі плейоф відбору до ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав на матчі плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026.

До основної заявки потрапили одразу двоє дебютантів: Матвій Пономаренко з Динамо та Богдан Крушинський з Полісся. Крім того, голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна замінив динамівець Руслан Нещерет.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ)

Захисники: Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Максим Таловеров (Сток Сіті, Англія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Борис Крушинський (усі – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків)

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ)

Резерв: Євгеній Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі – Полісся Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Олексій Сич (Карпати Львів), Єгор Назарина (Шахтар Донецьк)

У резервному списку теж є нові прізвища. У разі необхідності Ребров розраховує на гравців Полісся Сергія Чоботенка та Ігоря Краснопіра, які раніше не викликалися в головну команду країни.

Через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар).

Нагадаємо, що у півфіналі плейоф відбору до Мундіалю-2026 Україна зіграє проти Швеції. Цей поєдинок відбудеться 26 березня. У разі успіху "синьо-жовтих" очікує фінал з переможцем пари Польща – Албанія.