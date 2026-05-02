Пономаренко випередив Ямаля у рейтингу CIES за середньої кількістю голів і асистів

Форвард Динамо Матвій Пономаренко очолив рейтинг Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) за середньою кількістю результативних дій серед гравців віком до 21 року у топ-50 чемпіонатах світу.

Відповідна статистика була опублікована на сторінці CIES в Instagram.

Середня кількість голів та асистів за 90 хвилин матчу у виконанні Пономаренка дорівнює 1,07. За цим показником 20-річний українець випередив зірку Барселони Ламіна Ямаля, у якого 1,01.

До топ-10 також потрапив бразильський форвард Шахтаря Кауан Еліас, який з результатом 0,85 посідає сьоме місце.

Рейтинг CIES за середньою кількістю голів та асистів серед гравців U-21

1. Матвій Пономаренко (Динамо Київ) – 1,07

2. Ламін Ямаль (Барселона) – 1,01

3. Андрей Костич (Партизан) – 0,92

3. Мілан Рехуш (Кошице) – 0,92

5. Міка Ґодтс (Аякс) – 0,90

6. Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт) – 0,87

7. Кауан Еліас (Шахтар) – 0,85

8. Оскар Кабвіт (Люцерн) – 0,84

8. Карлос Еспі (Леванте) – 0,84

8. Олексій Батраков (Локомотив) – 0,84

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Пономаренко забив 14 голів у 20 матчах за Динамо у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про зацікавленість клубів АПЛ у трансфері Матвія Пономаренка.