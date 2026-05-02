Пономаренко випередив Ямаля у рейтингу CIES за середньої кількістю голів і асистів
Форвард Динамо Матвій Пономаренко очолив рейтинг Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory) за середньою кількістю результативних дій серед гравців віком до 21 року у топ-50 чемпіонатах світу.
Відповідна статистика була опублікована на сторінці CIES в Instagram.
Середня кількість голів та асистів за 90 хвилин матчу у виконанні Пономаренка дорівнює 1,07. За цим показником 20-річний українець випередив зірку Барселони Ламіна Ямаля, у якого 1,01.
До топ-10 також потрапив бразильський форвард Шахтаря Кауан Еліас, який з результатом 0,85 посідає сьоме місце.
Рейтинг CIES за середньою кількістю голів та асистів серед гравців U-21
- 1. Матвій Пономаренко (Динамо Київ) – 1,07
- 2. Ламін Ямаль (Барселона) – 1,01
- 3. Андрей Костич (Партизан) – 0,92
- 3. Мілан Рехуш (Кошице) – 0,92
- 5. Міка Ґодтс (Аякс) – 0,90
- 6. Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт) – 0,87
- 7. Кауан Еліас (Шахтар) – 0,85
- 8. Оскар Кабвіт (Люцерн) – 0,84
- 8. Карлос Еспі (Леванте) – 0,84
- 8. Олексій Батраков (Локомотив) – 0,84
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Пономаренко забив 14 голів у 20 матчах за Динамо у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про зацікавленість клубів АПЛ у трансфері Матвія Пономаренка.