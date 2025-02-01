Це була моя помилка: Довбик назвав причину невдалого дебюту за Рому

Український форвард Роми Артем Довбик розповів, що багато часу грав за команду травмованим, і це вилилося в його невдалий дебют за римський клуб.

Слова нападника наводить Il Messaggero.

"Ці місяці були непростими: новий чемпіонат, три зміни тренерів, вивчення нової тактики та деякі фізичні проблеми. Тепер я розумію італійський футбол краще, ніж раніше, і сподіваюся, що все стане краще.

Це перший рік, коли я так багато граю на трьох фронтах. Наш медичний персонал зробив все можливе, щоб допомогти мені, і тепер після лікування коліна я почуваюся набагато краще.

Я грав травмованим, був готовий не на сто відсотків і все одно виходив на поле. Це була моя помилка, я мав відпочити, але я відчував необхідність бути з командою у важкі моменти. Однак тепер почуваюся добре.

Мова футболу універсальна. Я приїхав до Італії після досвіду, отриманого в Іспанії, де грають у зовсім інший футбол. Тепер я починаю розуміти Серію А. Це більше особистої боротьби, агресивний та компактний захист, у ній важко досягти успіху. Нелегко грати проти трьох захисників суперника у карному майданчику. Це частина процесу адаптації", – наголосив Артем.