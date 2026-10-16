Тренер Болоньї: Довбику доведеться почекати свого шансу

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив стан українського нападника Артема Довбика перед матчем проти Інтера в Серії А.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Ми намагалися надати Артему ігровий час як у Прімавері, так і в товариському поєдинку проти Асколі під час двотижневої міжнародної перерви.

Він показав якісну гру, але потім у нього виникла невелика проблема із підколінним сухожиллям. Довбик може грати, але наразі я не готовий випускати його на поле, йому доведеться почекати свого шансу.

Однак, Артем повинен зберігати спокій, тому що його час настане. Це стосується будь-якого гравця Болоньї. Всім доведеться чекати свого шансу, але вони можуть бути впевнені, що отримають можливість себе проявити", – підсумував Палладіно.