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Тренер Болоньї: Довбику доведеться почекати свого шансу

Олександр Булава — 16 жовтня 2026, 20:10
Тренер Болоньї: Довбику доведеться почекати свого шансу
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив стан українського нападника Артема Довбика перед матчем проти Інтера в Серії А.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Ми намагалися надати Артему ігровий час як у Прімавері, так і в товариському поєдинку проти Асколі під час двотижневої міжнародної перерви.

Він показав якісну гру, але потім у нього виникла невелика проблема із підколінним сухожиллям. Довбик може грати, але наразі я не готовий випускати його на поле, йому доведеться почекати свого шансу.

Однак, Артем повинен зберігати спокій, тому що його час настане. Це стосується будь-якого гравця Болоньї. Всім доведеться чекати свого шансу, але вони можуть бути впевнені, що отримають можливість себе проявити", – підсумував Палладіно.

Зазначимо, що Артем Довбик перейшов до Болоньї з Роми на правах оренди до 30 червня 2027 року. В угоді прописана опція про можливість викупу футболіста.

У складі "червоно-синіх" українець провів три матчі. Він має у своєму активі один гол.

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