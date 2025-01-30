Динамо мінімально здолало РФШ, Рома з Довбиком переграла Айнтрахт у 8 турі Ліги Європи

У четвер, 30 січня, відбулись завершальні матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Київське Динамо в матчі проти РФШ, який нічого вже не вирішував для обох команд, здобув свою першу перемогу на турнірі завдяки голу Піхальонка.

Артем Довбик вийшов в основному складі Роми, але не зміг відзначитись результативними діями у поєдинку з Айнтрахтом, який його команда виграла, забивши по голу в кожному з таймів.

Бешикташ не зміг обіграти Твенте та залишив розіграш турніру, поступившись місцем Ельфсборгу через додаткові показники.

Ліга Європи-2024/25, основний етап

30 січня, 8 тур

Андерлехт – Гоффенгайм 3:4 (1:1)

Голи: 1:0 – Васкес, 1:1 – Гранац, 41, 1:2 – Бішоф, 54, 1:3 – Моква Нтуссу, 59, 1:4 – Гложек, 65, 2:4 – Гото, 80, 3:4 – Аугустінссон, 88

Атлетик – Вікторія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Н.Вільямс, 25, 2:0 – Альварес, 64, 2:1 – Гавел, 71, 3:1 – Хав'єр Мартон, 90+5

Аякс – Галатасарай 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Траоре, 23, 2:0 – Фітц-Джим, 58, 2:1 – Осімге, 90+4

Брага – Лаціо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Орта, 6

Динамо – РФШ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Піхальонок, 76

Ліон – Лудогорець 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Толіссо, 54, 1:1 – Алмейда, 78

Маккабі Тель-Авів – Порту 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ніко, 58

Мідтьюлланд – Фенербахче 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Діао, 27, 1:1 – Ен Несірі, 39, 1:2 – Джеко, 47, 2:2 – Бусков, 86

Ніцца – Буде/Глімт 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Бйоркан, 54, 1:1 – Буанані, 74

Олімпіакос – Карабах 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Ель Каабі, 56, 2:0 – Ель Каабі, 60, 3:0 – Б'янкон, 89

Реал Сосьєдад – ПАОК 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Оскарссон, 43, 2:0 – Оскарссон, 48

Рома – Айнтрахт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Анхеліньо, 44, 2:0 – Шомуродов, 69

Славія – Мальме 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Хорі, 46, 1:1 – Алі, 69, 1:2 – Болін, 71, 2:2 – Шранц, 76

Стяуа – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Далот, 60, 0:2 – Майну, 68

Рейнджерс – Роял Юніон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Ніколя, 21, 2:0 – Черні, 55, 2:1 – Макалістер, 84

Тоттенгем – Ельфсборг 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Скарлетт, 70, 2:0 – Аджаї, 84, 3:0 – Мур, 90+4

Ференцварош – АЗ 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – Бен Родман, 9, 2:0 – Траоре, 34, 3:0 – Бен Родман, 45, 3:1 – Мейнас, 76, 4:1 – Варга, 82 (пен.), 4:2 – Перотт, 90

Твенте – Бешикташ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ротс, 76

Жеребкування плейоф відбудеться 31 січня. Початок о 13:00 за київським часом.