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Тренер Болоньї пояснив, чому не випустив Довбика в останньому матчі

Денис Іваненко — 25 жовтня 2026, 12:20
Тренер Болоньї пояснив, чому не випустив Довбика в останньому матчі
Артем Довбик
Getty Images

Наставник Болоньї Рафаеле Палладіно розповів, чому Артем Довбик не вийшов на поле в матчі восьмого туру Серії А проти Кальярі (2:0).

Про це повідомляє Bologna Sport News.

"У нас є ситуація в лінії атаки, якою потрібно грамотно управляти. Ми змушені дозувати навантаження для Енема: у нього проблема із сухожиллям, воно турбувало його навіть під час розминки.

Довбик повинен викладатися на повну, тиснути та давати більше у тренувальному процесі. Одгор зіграв, тому що демонстрував чудову динаміку та заслужив на це. Артем має давати мені більше", – сказав Палладіно.

Зазначимо, що українець отримав травму у вересні, через яку пропустив поєдинки національної збірної. Після відновлення він виходив на поле лише одного разу – на заміну в матчі з Інтером (1:3).

Наступну гру Болонья проведе 28 жовтня проти Мілана. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

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