Тренер Болоньї пояснив, чому не випустив Довбика в останньому матчі

Наставник Болоньї Рафаеле Палладіно розповів, чому Артем Довбик не вийшов на поле в матчі восьмого туру Серії А проти Кальярі (2:0).

Про це повідомляє Bologna Sport News.

"У нас є ситуація в лінії атаки, якою потрібно грамотно управляти. Ми змушені дозувати навантаження для Енема: у нього проблема із сухожиллям, воно турбувало його навіть під час розминки.

Довбик повинен викладатися на повну, тиснути та давати більше у тренувальному процесі. Одгор зіграв, тому що демонстрував чудову динаміку та заслужив на це. Артем має давати мені більше", – сказав Палладіно.