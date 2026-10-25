Тренер Болоньї пояснив, чому не випустив Довбика в останньому матчі
Наставник Болоньї Рафаеле Палладіно розповів, чому Артем Довбик не вийшов на поле в матчі восьмого туру Серії А проти Кальярі (2:0).
Про це повідомляє Bologna Sport News.
"У нас є ситуація в лінії атаки, якою потрібно грамотно управляти. Ми змушені дозувати навантаження для Енема: у нього проблема із сухожиллям, воно турбувало його навіть під час розминки.
Довбик повинен викладатися на повну, тиснути та давати більше у тренувальному процесі. Одгор зіграв, тому що демонстрував чудову динаміку та заслужив на це. Артем має давати мені більше", – сказав Палладіно.
Зазначимо, що українець отримав травму у вересні, через яку пропустив поєдинки національної збірної. Після відновлення він виходив на поле лише одного разу – на заміну в матчі з Інтером (1:3).
Наступну гру Болонья проведе 28 жовтня проти Мілана. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.