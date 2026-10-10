Вміє опинятися в потрібному місці: тренер Болоньї – про сильні якості Довбика та конкуренцію в команді

Наставник Болоньї Раффаеле Палладіно поділився думкою щодо атакувальної лінії своєї команди, яки він очолив у середині вересня.

Його слова передає Pazzi di Fanta.

Тренер "червоно-синіх" відзначив сильні якості українського нападника Артема Довбика. При цьому він підкреслив, що в колективі є велика конкуренція й місце в основному складі нікому не гарантовано.

"Довбик – це нападник, який у завершальній третині поля вміє опинятися в потрібному місці та завжди правильно розташовує корпус. У команді також є Енем і Пікколі – двоє не менш якісних футболістів. У нас немає 11 беззаперечних гравців основного складу: на поле виходить той, хто переконує мене від тренування до тренування. Вважаю, що така конкуренція може піти команді лише на користь", – сказав Палладіно.

Зазначимо, що Артем Довбик перейшов до Болоньї з Роми на правах оренди до 30 червня 2027 року. В угоді прописана опція про можливість викупу футболіста.

У складі "червоно-синіх" українець провів три матчі. Він має у своєму активі один гол.

Наступний поєдинок Болонья проведе проти Лечче на виїзді. Він відбудеться 11 жовтня та розпочнеться о 16:00 за київським часом.