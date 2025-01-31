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З ким зіграє Рома Довбика: результати жеребкування Ліги Європи

Олексій Погорелов — 31 січня 2025, 14:25
Кубок Ліги Європи
Кубок Ліги Європи
Getty Images

У п'ятницю, 31 січня, швейцарський Ньйон був місцем проведення жеребкування стадії стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

Як і у випадку з Лігою чемпіонів, команди, які посіли перші вісім місць основного етапу турніру, отримали путівки до 1/8 фіналу. Колективи, які посіли місця з 9 по 24, змагатимуться між собою у попередній стадії за право доєднатися до команд першої вісімки.

Сіяні та несіяні пари протистоянь

Команди з 9 по 16 місця були розподілені на сіяні пари, а команди з 17 по 24 місця – на несіяні. Колектив сіяної пари зіграє з командою несіяної пари за право зустрітися з представником першої вісімки основного етапу.

  • Буде/Глімт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;
  • ФКСБ/Аякс – Юніон/ПАОК;
  • Галатасарай/ Реал Сосьєдад – АЗ/Мідтьюлланд;
  • Рома/Вікторія – Ференцварош/Порту.

Результати жеребкування попередньої стадії плейоф

  • Твенте – Буде/Глімт;
  • Фенербахче – Андерлехт;
  • Юніон – Аякс;
  • ПАОК – ФКСБ;
  • АЗ – Галатасарай;
  • Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад;
  • Ференцварош – Вікторія;
  • Порту – Рома.

Перші поєдинки стадії стиків пройдуть 13 лютого, а матчі-відповіді відбудуться 20 лютого. Фінал турніру пройде в Більбао на "Сан-Мамес" 21 травня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.

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