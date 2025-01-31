З ким зіграє Рома Довбика: результати жеребкування Ліги Європи

У п'ятницю, 31 січня, швейцарський Ньйон був місцем проведення жеребкування стадії стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

Як і у випадку з Лігою чемпіонів, команди, які посіли перші вісім місць основного етапу турніру, отримали путівки до 1/8 фіналу. Колективи, які посіли місця з 9 по 24, змагатимуться між собою у попередній стадії за право доєднатися до команд першої вісімки.

Сіяні та несіяні пари протистоянь

Команди з 9 по 16 місця були розподілені на сіяні пари, а команди з 17 по 24 місця – на несіяні. Колектив сіяної пари зіграє з командою несіяної пари за право зустрітися з представником першої вісімки основного етапу.

Буде/Глімт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;

ФКСБ/Аякс – Юніон/ПАОК;

Галатасарай/ Реал Сосьєдад – АЗ/Мідтьюлланд;

Рома/Вікторія – Ференцварош/Порту.

Результати жеребкування попередньої стадії плейоф

Твенте – Буде/Глімт;

Фенербахче – Андерлехт;

Юніон – Аякс;

ПАОК – ФКСБ;

АЗ – Галатасарай;

Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад;

Ференцварош – Вікторія;

Порту – Рома.

Перші поєдинки стадії стиків пройдуть 13 лютого, а матчі-відповіді відбудуться 20 лютого. Фінал турніру пройде в Більбао на "Сан-Мамес" 21 травня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.