З ким зіграє Рома Довбика: результати жеребкування Ліги Європи
У п'ятницю, 31 січня, швейцарський Ньйон був місцем проведення жеребкування стадії стикових матчів плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.
Як і у випадку з Лігою чемпіонів, команди, які посіли перші вісім місць основного етапу турніру, отримали путівки до 1/8 фіналу. Колективи, які посіли місця з 9 по 24, змагатимуться між собою у попередній стадії за право доєднатися до команд першої вісімки.
Сіяні та несіяні пари протистоянь
Команди з 9 по 16 місця були розподілені на сіяні пари, а команди з 17 по 24 місця – на несіяні. Колектив сіяної пари зіграє з командою несіяної пари за право зустрітися з представником першої вісімки основного етапу.
- Буде/Глімт/Андерлехт – Твенте/Фенербахче;
- ФКСБ/Аякс – Юніон/ПАОК;
- Галатасарай/ Реал Сосьєдад – АЗ/Мідтьюлланд;
- Рома/Вікторія – Ференцварош/Порту.
Результати жеребкування попередньої стадії плейоф
- Твенте – Буде/Глімт;
- Фенербахче – Андерлехт;
- Юніон – Аякс;
- ПАОК – ФКСБ;
- АЗ – Галатасарай;
- Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад;
- Ференцварош – Вікторія;
- Порту – Рома.
Перші поєдинки стадії стиків пройдуть 13 лютого, а матчі-відповіді відбудуться 20 лютого. Фінал турніру пройде в Більбао на "Сан-Мамес" 21 травня.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів-2024/25.