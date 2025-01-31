Визначились усі учасники плейоф Ліги Європи

30 січня відбулися останні матчі у межах восьмого туру Ліги Європи сезону-2024/25, за підсумками яких визначилися всі учасники стадії плейоф.

Зокрема, грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, напряму кваліфікувався в 1/8 фіналу. А ось Рома Артема Довбика змагатиметься в додатковому етапі.

Єдиний представник України київське Динамо посіло 34 місце та вилетіло з турніру. Зауважимо, що майже всі суперники киян в ЛЄ вийшли у плейоф турніру (окрім РФШ та Гоффенгайма).

Хто пройшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Лаціо (19 очок), Атлетик (19), Манчестер Юнайтед (18), Тоттенгем (17), Айнтрахт (16), Ліон (15), Олімпіакос (15), Рейнджерс (14).

Хто зіграє у попередньому раунді плейоф

Буде-Глімт (14), Андерлехт (14), Стяуа (14), Аякс (13), Реал Сосьєдад (13), Галатасарай (13), Рома (12), Вікторія Пльзень (12), Ференцварош (12), Порту (11), АЗ Алкмар (11), Мідтьюланн (11), Рояль Уніон (11), ПАОК (10), Твенте (10), Фенербахче (10).

Хто вилетів з Ліги Європи

Брага (10), Ельфсборг (10), Гоффенгайм (9), Бешикташ (9), Маккабі Тель-Авів (6), Славія Прага (5), Мальме (5), РФШ (5), Лудогорець (4), Динамо (4), Ніцца (3), Карабах (3).

Жеребкування попереднього раунду плейоф відбудеться 31 січня. Перші поєдинки пройдуть 13 лютого. Матчі-відповіді – через тиждень.