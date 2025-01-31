Динамо піднялося з останнього місця, Лаціо зберіг лідерство в підсумковій таблиці Ліги Європи

У четвер, 30 січня, відбулися матчі восьмого туру Ліги Європи, за підсумком яких визначилася остаточна турнірна таблиця основного етапу.

Київське Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Очолив список команд Лаціо, який у завершальному турі зазнав єдиної поразки в турнірі, набравши 19 залікових балів. Стільки ж очок в Атлетика з Більбао.

Зазначимо, що за оновленим форматом турніру вісім перших команди вийшли до 1/8 змагань напряму. Колективи, що посіли місця з 9 по 24 розпочнуть плейоф раніше, матчі 1/16 відбудуться вже в лютому.

Усі інші команди завершують цього сезону свої виступи у єврокубках, адже за новими правилами команди з Ліги Європи не мають можливості опускатися в Лігу конференцій.

Турнірна таблиця основного етапу Ліги Європи