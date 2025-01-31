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Динамо піднялося з останнього місця, Лаціо зберіг лідерство в підсумковій таблиці Ліги Європи

Микола Дендак — 31 січня 2025, 00:13
ФК Динамо у Лізі Європи-2024/25
ФК Динамо

У четвер, 30 січня, відбулися матчі восьмого туру Ліги Європи, за підсумком яких визначилася остаточна турнірна таблиця основного етапу.

Київське Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Очолив список команд Лаціо, який у завершальному турі зазнав єдиної поразки в турнірі, набравши 19 залікових балів. Стільки ж очок в Атлетика з Більбао.

Зазначимо, що за оновленим форматом турніру вісім перших команди вийшли до 1/8 змагань напряму. Колективи, що посіли місця з 9 по 24 розпочнуть плейоф раніше, матчі 1/16 відбудуться вже в лютому.

Усі інші команди завершують цього сезону свої виступи у єврокубках, адже за новими правилами команди з Ліги Європи не мають можливості опускатися в Лігу конференцій.

Турнірна таблиця основного етапу Ліги Європи

  1. Лаціо (19 очок);
  2. Атлетик (19);
  3. Манчестер Юнайтед (18);
  4. Тоттенгем (17);
  5. Айнтрахт (16);
  6. Ліон (15);
  7. Олімпіакос (15);
  8. Рейнджерс (14).
  9. Буде-Глімт (14);
  10. Андерлехт (14);
  11. Стяуа (14);
  12. Аякс (13);
  13. Реал Сосьєдад (13);
  14. Галатасарай (13);
  15. Рома (12);
  16. Вікторія Пльзень (12);
  17. Ференцварош (12);
  18. Порту (11);
  19. АЗ Алкмар (11);
  20. Мідтьюланн (11);
  21. Рояль Уніон (11);
  22. ПАОК (10);
  23. Твенте (10);
  24. Фенербахче (10).
  25. Брага (10);
  26. Ельфсборг (10);
  27. Гоффенгайм (9);
  28. Бешикташ (9);
  29. Маккабі Тель-Авів (6);
  30. Славія Прага (5);
  31. Мальме (5);
  32. РФШ (5);
  33. Лудогорець (4);
  34. Динамо (4);
  35. Ніцца (3);
  36. Карабах (3).
Динамо Київ Лаціо Атлетик Ліга Європи-2024/25

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