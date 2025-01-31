Динамо піднялося з останнього місця, Лаціо зберіг лідерство в підсумковій таблиці Ліги Європи
У четвер, 30 січня, відбулися матчі восьмого туру Ліги Європи, за підсумком яких визначилася остаточна турнірна таблиця основного етапу.
Київське Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.
Очолив список команд Лаціо, який у завершальному турі зазнав єдиної поразки в турнірі, набравши 19 залікових балів. Стільки ж очок в Атлетика з Більбао.
Зазначимо, що за оновленим форматом турніру вісім перших команди вийшли до 1/8 змагань напряму. Колективи, що посіли місця з 9 по 24 розпочнуть плейоф раніше, матчі 1/16 відбудуться вже в лютому.
Усі інші команди завершують цього сезону свої виступи у єврокубках, адже за новими правилами команди з Ліги Європи не мають можливості опускатися в Лігу конференцій.
Турнірна таблиця основного етапу Ліги Європи
- Лаціо (19 очок);
- Атлетик (19);
- Манчестер Юнайтед (18);
- Тоттенгем (17);
- Айнтрахт (16);
- Ліон (15);
- Олімпіакос (15);
- Рейнджерс (14).
- Буде-Глімт (14);
- Андерлехт (14);
- Стяуа (14);
- Аякс (13);
- Реал Сосьєдад (13);
- Галатасарай (13);
- Рома (12);
- Вікторія Пльзень (12);
- Ференцварош (12);
- Порту (11);
- АЗ Алкмар (11);
- Мідтьюланн (11);
- Рояль Уніон (11);
- ПАОК (10);
- Твенте (10);
- Фенербахче (10).
- Брага (10);
- Ельфсборг (10);
- Гоффенгайм (9);
- Бешикташ (9);
- Маккабі Тель-Авів (6);
- Славія Прага (5);
- Мальме (5);
- РФШ (5);
- Лудогорець (4);
- Динамо (4);
- Ніцца (3);
- Карабах (3).