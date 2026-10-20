Конкурент Довбика у складі Болоньї вибув на три тижні через травму

Італійський центральний нападник Болоньї, який є конкурентом Артема Довбика за позицією, Роберто Пікколі пропустить близько трьох тижнів ігрової практики внаслідок ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У футболіста під час медичного обстеження виявили ушкодження двоголового м'яза правого стегна.

Зауважимо, що Пікколі отримав це ушкодження у матчі проти міланського Інтера (1:3), який проходив у межах 7-го туру Серії А.

Додамо, що 25-річний гравець перейшов до складу "россоблу" влітку цього року. З того часу центрфорвард провів у команді 7 матчів, у яких відзначився 1 голом.

До цього трансферу виступав у таких командах, як Фіорентина, Кальярі, Аталанта, Лечче, Емполі, Верона, Дженоа та Спеція.

Нагадаємо, що напередодні наставник Болоньї Раффаеле Палладіно заявив, що Артему Довбику доведеться чекати свого шансу, зважаючи, що він лише напередодні почав грати після травми.