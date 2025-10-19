Наставник Епіцентра назвав секрет успіху в переможному матчі проти Карпат

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк відреагував на перемогу своєї команди над Карпатами в матчі 9 туру Української Прем'єр-ліг, наголосивши, що запорука успіху – це злагоджена гра всього колективу.

Його слова наводить пресслужба львівського клубу.

"Запорука успіху – це злагоджена гра всієї команди. Ми сьогодні абсолютно закрили простір для суперника. У Карпат кваліфіковані футболісти, які цей простір дуже добре використовують, а ми цього їм не дали. Ми зробили деякі зміни в складі. Думаю, що це все разом дало позитивний результат. навесні.

Карпати – хороша команда, вони в минулому сезоні настільки підняли планку, що в цьому не можуть бути нижче. У них теж свої проблеми є, у нас – свої. Ми розуміємо, що є дебютантами, перебували на дні турнірної таблиці. Половина команди ще ніколи не грала в УПЛ. Лише перший сезон проводять – трошки було важко. Карпати мають можливості, до них приїхали кваліфіковані іноземці. Недаремно вони грають феєричні матчі проти Шахтаря і Динамо. Я думаю, що вболівальникам це дуже подобається. Сьогодні так вийшло, що ми перемогли і я вважаю, що заслужено", – зазначив тренер.

Завдяки цій перемозі Епіцентр піднявся з останнього місця та зрівнявся по очкам з Рухом, скинувши на дно таблиці СК Полтава.

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.