Нагельсманн: Перші 20 хвилин були вражаючими

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн відреагував на перемогу над Шотландією у 1 турі Євро-2024 (5:1).

Про це Нагельсманн розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я б точно взяв цей результат до гри. Перші 20 хвилин були дуже вражаючими. Перші голи були дуже хорошими. Я думаю, що шотландці також були вражені.

Ми показали себе дуже добре. Я також дуже задоволений грою Ілкая, вона була дуже хорошою, він завжди був відкритий для паса.

Дуже цінно, що багато гравців добре виступили на початку гри. Джамал забив дуже гарний гол, як і Фло Вірц. Ілкай також заслужив на гол.

Це був хороший крок, але ми повинні продовжувати, і в середу з Угорщиною все буде по-іншому", — сказав Нагельсманн.