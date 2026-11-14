Робертсон повторив рекорд легендарного Далгліша у збірній Шотландії

Ендрю Робертсон повторив національний рекорд за кількістю зіграних матчів у складі збірної Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба "Тартанової армії".

Лівий захисник Тоттенгема провів свій 102-й поєдинок за національну команду. Він наздогнав легендарного форварда Кенні Далгліша, який востаннє зіграв за збірну ще в листопаді 1986 року.

Робертсон досягнув знакової позначки під час матчу п'ятого туру Ліги націй проти Північної Македонії. В ньому шотландці здобули перемогу з рахунком 2:1.

🔝 🤝 #SCOMKD https://t.co/48TtPMS1d1 — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 13, 2026

Ендрю дебютував за "Тартанову армію" в березні 2014 року в товариській зустрічі з Польщею. На той момент захиснику було 19.

Відтоді футболіст став одним із ключових гравців національної команди, а у 2018-му отримав капітанську пов'язку. Разом зі збірною Шотландії Робертсон зіграв на трьох великих міжнародних турнірах – Євро-2020, Євро-2024 та ЧС-2026.

Уже 16 листопада захисник матиме нагоду стати одноосібним рекордсменом. Його команда гратиме проти Швейцарії.