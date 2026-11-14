Робертсон повторив рекорд легендарного Далгліша у збірній Шотландії
Ендрю Робертсон повторив національний рекорд за кількістю зіграних матчів у складі збірної Шотландії.
Про це повідомляє пресслужба "Тартанової армії".
Лівий захисник Тоттенгема провів свій 102-й поєдинок за національну команду. Він наздогнав легендарного форварда Кенні Далгліша, який востаннє зіграв за збірну ще в листопаді 1986 року.
Робертсон досягнув знакової позначки під час матчу п'ятого туру Ліги націй проти Північної Македонії. В ньому шотландці здобули перемогу з рахунком 2:1.
Ендрю дебютував за "Тартанову армію" в березні 2014 року в товариській зустрічі з Польщею. На той момент захиснику було 19.
Відтоді футболіст став одним із ключових гравців національної команди, а у 2018-му отримав капітанську пов'язку. Разом зі збірною Шотландії Робертсон зіграв на трьох великих міжнародних турнірах – Євро-2020, Євро-2024 та ЧС-2026.
Уже 16 листопада захисник матиме нагоду стати одноосібним рекордсменом. Його команда гратиме проти Швейцарії.