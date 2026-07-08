УАФ спробувала переманити в збірну України шотландського форварда

Українська асоціація футболу (УАФ) виходила з пропозицією виступати за збірну України на шотландського форварда Роббі Юра.

Про це повідомляє ВВС.

"Контакти дійсно були. В основному це відбувалося протягом останніх кількох місяців, а також минулого року. Але я не збираюся поспішати з прийняттям рішення. Я точно відчуваю, що хотів би грати за Шотландію. Моя мета — одного дня зіграти за збірну Шотландії, але я не переймаюся цією ситуацією.

Я відчуваю, що те, що я робитиму на клубному рівні, дасть мені можливості, на які я заслуговую. Я прагнутиму потрапити до основного складу, але, звісно, якщо це буде молодіжна збірна U-21, то проблем не буде. Я молодий, і я відчуваю, що у мене буде хороша кар'єра на рівні збірних", – заявив Юр.