Вірц став наймолодшим німцем, що забив на Євро
Нападник Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц став наймолодшим німцем, що забивав на чемпіонаті Європи з футболу.
Про це повідомляє Squawka.
Він відзначився вже на 10 хвилині матчу-відкриття Євро-2024 проти Шотландії На цей момент йому 21 рік і 42 дні. Форвард побив рекорд футболіста Арсенала Кая Гаверца.
Нагадаємо, що окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.