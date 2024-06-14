Вірц став наймолодшим німцем, що забив на Євро

Нападник Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц став наймолодшим німцем, що забивав на чемпіонаті Європи з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Він відзначився вже на 10 хвилині матчу-відкриття Євро-2024 проти Шотландії На цей момент йому 21 рік і 42 дні. Форвард побив рекорд футболіста Арсенала Кая Гаверца.

Florian Wirtz is the youngest ever German goalscorer at the Men’s European Championships, breaking Kai Havertz’s record.



21 years and 42 days old. ⭐#EURO2024 pic.twitter.com/uNRJDiOD6y — Squawka (@Squawka) June 14, 2024

Нагадаємо, що окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.