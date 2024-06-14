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Вірц став наймолодшим німцем, що забив на Євро

Микола Дендак — 14 червня, 22:31
Вірц став наймолодшим німцем, що забив на Євро

Нападник Баєра та збірної Німеччини Флоріан Вірц став наймолодшим німцем, що забивав на чемпіонаті Європи з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Він відзначився вже на 10 хвилині матчу-відкриття Євро-2024 проти Шотландії На цей момент йому 21 рік і 42 дні. Форвард побив рекорд футболіста Арсенала Кая Гаверца.

Нагадаємо, що окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

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Флоріан Вірц

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