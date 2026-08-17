Збірна Шотландії оголосила ім'я нового тренера

Себастьян Поконьйолі став новим головним тренером збірної Шотландії.

Про це повідомила місцева футбольна асоціація.

Бельгійський фахівець підписав контракт з "тартановою армією" терміном на два роки. Останнім місцем його роботи був Монако.

Він залишив французький клуб після завершення сезону-2025/26. З монегасками Поконьйолі фінішував на сьомому місці в Лізі 1.

До цього Себастьян працював у Юніоні, а також з юнацькими командами Генка та збірної Бельгії. Він замінив на посаді Стіва Кларка, який очолював збірну Шотландії з 2019 року.

Welcome, Sébastien ✍️



Sébastien Pocognoli is your new Scotland Men’s National Team Head Coach. pic.twitter.com/J1t0pJhdUt — Scotland National Team (@ScotlandNT) August 16, 2026

Нагадаємо, що чемпіонаті світу-2026 шотландці не змогли пробитись у плейоф. Вони посіли третє місце у квартеті із Бразилією, Марокко та Гаїті.