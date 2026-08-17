Збірна Шотландії оголосила ім'я нового тренера
Себастьян Поконьйолі
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Себастьян Поконьйолі став новим головним тренером збірної Шотландії.
Про це повідомила місцева футбольна асоціація.
Бельгійський фахівець підписав контракт з "тартановою армією" терміном на два роки. Останнім місцем його роботи був Монако.
Він залишив французький клуб після завершення сезону-2025/26. З монегасками Поконьйолі фінішував на сьомому місці в Лізі 1.
До цього Себастьян працював у Юніоні, а також з юнацькими командами Генка та збірної Бельгії. Він замінив на посаді Стіва Кларка, який очолював збірну Шотландії з 2019 року.
Нагадаємо, що чемпіонаті світу-2026 шотландці не змогли пробитись у плейоф. Вони посіли третє місце у квартеті із Бразилією, Марокко та Гаїті.