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Збірна Шотландії оголосила ім'я нового тренера

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 10:59
Збірна Шотландії оголосила ім'я нового тренера
Себастьян Поконьйолі
Getty Images

Себастьян Поконьйолі став новим головним тренером збірної Шотландії.

Про це повідомила місцева футбольна асоціація.

Бельгійський фахівець підписав контракт з "тартановою армією" терміном на два роки. Останнім місцем його роботи був Монако.

Він залишив французький клуб після завершення сезону-2025/26. З монегасками Поконьйолі фінішував на сьомому місці в Лізі 1.

До цього Себастьян працював у Юніоні, а також з юнацькими командами Генка та збірної Бельгії. Він замінив на посаді Стіва Кларка, який очолював збірну Шотландії з 2019 року.

Нагадаємо, що чемпіонаті світу-2026 шотландці не змогли пробитись у плейоф. Вони посіли третє місце у квартеті із Бразилією, Марокко та Гаїті.

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