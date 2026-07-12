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Третій випадок в історії: на ЧС-2026 сформувалася унікальна четвірка ексчемпіонів

Микола Літвінов — 12 липня 2026, 09:44
Третій випадок в історії: на ЧС-2026 сформувалася унікальна четвірка ексчемпіонів
Getty Images

Чемпіонат світу-2026 з футболу відзначився унікальним історичним досягненням. Він лише третім мундіалем в історії, у якому всі чотири півфіналісти є колишніми переможцями турніру.

Про це повідомляє UOL Esporte. 

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Раніше подібне траплялося лише двічі. У 1970 році, коли до четвірки найкращих пробилися Бразилія, Уругвай, Італія та Німеччина, а також у 1990-му, коли за трофей боролися Аргентина, Італія, Англія та Німеччина.

Нагадаємо, що за підсумками матчів чвертьфіналу цьогорічної світової першості вже сформувалися півфінальні пари.

Збірна Франції впевнено здолала Марокко (2:0), а "Фурія Роха" переграла Бельгію (2:1). Саме між собою вони розіграють першу путівку до фіналу 14 липня о 22:00 за київським часом.

У другій парі зійдуться Англія та Аргентина. Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Підопічні Томаса Тухеля завдяки дублю Джуда Беллінгема переграли Норвегію (2:1). "Альбіселесте" не змогли виграти в основний час у Швейцарії, але дотиснули суперника в екстратаймах (3:1), який грав у меншості із 72-ї хвилини.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

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