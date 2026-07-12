Правда в тому, що сьогодні нам пощастило: Скалоні – про перемогу над Швейцарією в 1/4 фіналу ЧС-2026
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що перемога над Швейцарією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 далася важко, і його підопічним пощастило з вилученням Бреля Емболо.
Його слова передає пресслужба ФІФА.
"Правда в тому, що сьогодні нам довелося нелегко. Ми знали, що це дуже фізично сильна команда. Гадаю, вони створили нам чимало труднощів. Нам не вдалося вийти з деяких ситуацій.
Правда в тому, що сьогодні нам пощастило, адже у них вилучили гравця, і після цього команда перейшла в атаку. Ми маємо бути реалістами: нам є над чим працювати, але перемога – це завжди краще.
Втім, те, чого ця команда досягла сьогодні, є історичним досягненням. Хоча ми могли б зіграти краще, але те, що ми знову вийшли до півфіналу, – це історична подія".
Нагадаємо, що "Альбіселесте" з асистом Ліонеля Мессі та шедевральним голом Хуліана Альвареса зуміли переграти Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.
Далі на них чекає протистояння з англійцями в півфіналі. Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.