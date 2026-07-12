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Аргентина – Швейцарія: відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 липня 2026, 08:10
Аргентина – Швейцарія: відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Аргентина – Швейцарія, відеоогляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
Getty Images

У неділю, 12 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся останній матч 1/4 фіналу, у якому збірна Аргентини здолала Швейцарію.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 після додаткового часу. В цьому поєдинку вже десятим асистом у кар'єрі на Мундіалях відзначився Ліонель Мессі.

Також шедевр собі в актив записав Хуліан Альварес. Саме нападника Атлетико ФІФА назвала найкращим гравцем протистояння.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Раунд плейоф, 1/4 фіналу, 12 липня

Аргентина – Швейцарія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Мак Аллістер, 1:1 – 67 Ндоє, 2:1 – 112 Альварес, 3:1 – 121 Мартінес
Вилучення: 72 – Емболо

Відеоогляд матчу Аргентина Швейцарія від MEGOGO

Зазначимо, що у півфіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє з Англією. Майбутнє протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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