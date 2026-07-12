Букмекери визначили фаворита ЧС-2026 після завершення 1/4 фіналу

Прогноз букмекерів на переможця ЧС-2026 перед півфіналами

У вівторок, 14 липня, стартує 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу й букмекери визначили головного фаворита на здобуття трофею.

За оцінками GGBET, претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,5.

Шанси інших трьох учасників оцінюються майже однаково. Наразі аутсайдером називають Аргентину.

Шанси команд тріумфувати на ЧС-2026 після 1/4 фіналу

Франція – 2,5 Англія – 4,2 Іспанія – 4,3 Аргентина – 4,5

Зазначимо, що у півфіналі Мундіалю-2026 французи заграють з іспанцями, а в іншій парі сильнішого визначатимуть підопічні Томаса Тухеля та Ліонеля Скалоні.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

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