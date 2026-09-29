Мюллер продовжив контракт з Ванкувером

Клуб МЛС Ванкувер Вайткепс оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Томасом Мюллером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до весни 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Мені тут з самого початку дуже подобалося. Ванкувер виявився дуже відкритим і гостинним до мене, і я відчув той самий дух у всьому клубі. У нас атакувальний стиль гри, заснований на володінні м'ячем, у який приємно грати й на який цікаво дивитися, і зараз справді відчувається ажіотаж навколо команди та міста.

Уболівальникам це подобається, і я думаю, що кожен хоче бути частиною того, що ми будуємо. Мені, як і раніше, дуже подобається щотижня виходити на поле, і я чудово почуваюся фізично. Я дуже радий продовжувати цю подорож разом із "Кепс" і з нетерпінням чекаю на те, чого ми зможемо досягти разом", – підсумував Мюллер.