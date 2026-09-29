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Мюллер продовжив контракт з Ванкувером

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 19:35
Мюллер продовжив контракт з Ванкувером

Клуб МЛС Ванкувер Вайткепс оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Томасом Мюллером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до весни 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Мені тут з самого початку дуже подобалося. Ванкувер виявився дуже відкритим і гостинним до мене, і я відчув той самий дух у всьому клубі. У нас атакувальний стиль гри, заснований на володінні м'ячем, у який приємно грати й на який цікаво дивитися, і зараз справді відчувається ажіотаж навколо команди та міста.

Уболівальникам це подобається, і я думаю, що кожен хоче бути частиною того, що ми будуємо. Мені, як і раніше, дуже подобається щотижня виходити на поле, і я чудово почуваюся фізично. Я дуже радий продовжувати цю подорож разом із "Кепс" і з нетерпінням чекаю на те, чого ми зможемо досягти разом", – підсумував Мюллер.

37-річний гравець перейшов у Ванкувер влітку минулого року. За цей час він забив 18 голів та віддав 9 передач у 42 матчах.

Раніше повідомлялося, що три ексзірки Баварії стануть співвласниками португальського клубу.

Ванкувер Томас Мюллер

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