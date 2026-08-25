Три ексзірки Баварії стануть співвласниками португальського клубу

Португальський футбольний клуб Ештрела Амадора незабаром змінить власників.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, клуб придбає німецька інвестиційна група. До її складу входять три зіркові ексгравці Баварії: Матс Гуммельс, Томас Мюллер і Ян Зоммер. Двоє останніх ще продовжують свою кар'єру в складі Ванкувер Вайткепс і Брюгге відповідно.

Ця інвестиційна групі придбає 90% акцій клубу, угода оцінюється в 40 мільйонів євро. Президентом клубу стане Йоханнес Мосманг.

Ештрела Амадора проводить свій четвертий поспіль сезон у елітному дивізіоні чемпіонату Португалії. Минулий сезон команда завершила на 15 місці в турнірній таблиці з 18 команд.

Нагадаємо, Зоммер влітку поточного року перейшов у Брюгге з Інтера на правах вільного агента.