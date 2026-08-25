Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Три ексзірки Баварії стануть співвласниками португальського клубу

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 11:30
Три ексзірки Баварії стануть співвласниками португальського клубу
Томас Мюллер і Матс Гуммельс
Getty Images

Португальський футбольний клуб Ештрела Амадора незабаром змінить власників.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, клуб придбає німецька інвестиційна група. До її складу входять три зіркові ексгравці Баварії: Матс Гуммельс, Томас Мюллер і Ян Зоммер. Двоє останніх ще продовжують свою кар'єру в складі Ванкувер Вайткепс і Брюгге відповідно.

Ця інвестиційна групі придбає 90% акцій клубу, угода оцінюється в 40 мільйонів євро. Президентом клубу стане Йоханнес Мосманг.

Ештрела Амадора проводить свій четвертий поспіль сезон у елітному дивізіоні чемпіонату Португалії. Минулий сезон команда завершила на 15 місці в турнірній таблиці з 18 команд.

Нагадаємо, Зоммер влітку поточного року перейшов у Брюгге з Інтера на правах вільного агента.

Зоммер Томас Мюллер Ештрела Амадора Матс Гуммельс

Зоммер

Зоммер підписав контракт із бельгійським грандом
Ексголкіпер Інтера домовився про перехід в Брюгге
Інтер відпустив 4 ветеранів вільними агентами
Аякс запропонував контракт воротареві Інтера
Інтер працює над трансфером основного голкіпера

Останні новини