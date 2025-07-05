Лідер Баварії зламав ногу в матчі з ПСЖ
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали
Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала зазнав важкої травми у матчі з ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.
У доданий до першого тайму час футболіст боровся за м'яч із Джанлуїджи Доннаруммою, після чого його гомілкостоп вивернувся у неприродне положення.
По перерві замість Мусіали на полі з'явився Серж Гнабрі. Зазначимо, що на початку минулого сезону схожої травми зазнав Руслан Малиновський і тоді українцю знадобилось понад пів року для відновлення.
Після першого тайму рахунок у матчі нічийний – 0:0.
Раніше про клубний чемпіонат світу критично висловився Юрген Клопп, пояснивши свою думку великою кількістю травм на турнірі.