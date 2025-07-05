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Лідер Баварії зламав ногу в матчі з ПСЖ

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 20:17
Лідер Баварії зламав ногу в матчі з ПСЖ
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала зазнав важкої травми у матчі з ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.

У доданий до першого тайму час футболіст боровся за м'яч із Джанлуїджи Доннаруммою, після чого його гомілкостоп вивернувся у неприродне положення.

По перерві замість Мусіали на полі з'явився Серж Гнабрі. Зазначимо, що на початку минулого сезону схожої травми зазнав Руслан Малиновський і тоді українцю знадобилось понад пів року для відновлення.

Після першого тайму рахунок у матчі нічийний – 0:0.

Раніше про клубний чемпіонат світу критично висловився Юрген Клопп, пояснивши свою думку великою кількістю травм на турнірі.

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