Лідер Баварії зламав ногу в матчі з ПСЖ

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала зазнав важкої травми у матчі з ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.

У доданий до першого тайму час футболіст боровся за м'яч із Джанлуїджи Доннаруммою, після чого його гомілкостоп вивернувся у неприродне положення.

Prayers with Musiala, Horrific scenes



Shame on you FIFA destroying a promising playing career pic.twitter.com/2PEXBnpGU0 — Stop That Messi (@stopthatmessiii) July 5, 2025

По перерві замість Мусіали на полі з'явився Серж Гнабрі. Зазначимо, що на початку минулого сезону схожої травми зазнав Руслан Малиновський і тоді українцю знадобилось понад пів року для відновлення.

Після першого тайму рахунок у матчі нічийний – 0:0.

Раніше про клубний чемпіонат світу критично висловився Юрген Клопп, пояснивши свою думку великою кількістю травм на турнірі.