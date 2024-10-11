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Челсі не планує відпускати Мудрика взимку – джерело

Олексій Мурзак — 11 жовтня, 19:50
Челсі не планує відпускати Мудрика взимку – джерело
Михайло Мудрик
Getty Images

Лондонський Челсі не збирається відпускати українського вінгера Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Він наголосив, що це стосується як трансферу на постійній основі, так і оренди. У клубі бачать в ньому сильного конкурента для Джейдона Санчо.

"Головний тренер Челсі Енцо Мареска хоче, щоб Мудрик прогресував. Він все ще вважає його важливим гравцем", – додав Джейкобс.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.

Футбольні трансфери Челсі Михайло Мудрик Джейдон Санчо Енцо Мареска

Михайло Мудрик

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