Челсі не планує відпускати Мудрика взимку – джерело

Лондонський Челсі не збирається відпускати українського вінгера Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

Він наголосив, що це стосується як трансферу на постійній основі, так і оренди. У клубі бачать в ньому сильного конкурента для Джейдона Санчо.

"Головний тренер Челсі Енцо Мареска хоче, щоб Мудрик прогресував. Він все ще вважає його важливим гравцем", – додав Джейкобс.

Understand Chelsea are not looking at a mid-season exit for Mykhailo Mudryk, permanent or loan.



Mudryk seen as offering strong competition to Jadon Sancho and has had plenty of minutes this season.



Enzo Maresca is constantly challenging him to improve and still sees him as… pic.twitter.com/J2weGB8wyD — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 11, 2024

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.