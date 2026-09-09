Інсайдер назвав приблизні терміни відновлення Мудрика

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик пропустить щонайменше від 6 до 8 тижнів через травму, якої він зазнав на тренуванні.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Таким чином, українець пропустить низку матчів англійського клубу, а також найближчі поєдинки збірної України у Лізі націй.

Зазначимо, що Михайло вже встиг дебютувати за Тоттенгем, зігравши перший офіційний матч з осені 2024 року після завершення дискваліфікації. Він вийшов на заміну в матчі проти Ноттінгема.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.