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Інсайдер назвав приблизні терміни відновлення Мудрика

Олексій Мурзак — 9 вересня 2026, 22:46
Інсайдер назвав приблизні терміни відновлення Мудрика
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Тоттенгема Михайло Мудрик пропустить щонайменше від 6 до 8 тижнів через травму, якої він зазнав на тренуванні.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Таким чином, українець пропустить низку матчів англійського клубу, а також найближчі поєдинки збірної України у Лізі націй.

Зазначимо, що Михайло вже встиг дебютувати за Тоттенгем, зігравши перший офіційний матч з осені 2024 року після завершення дискваліфікації.  Він вийшов на заміну в матчі проти Ноттінгема.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

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