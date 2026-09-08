Він мені ніколи не подобався: колишній скаут Тоттенгема розніс "шпор" за підписання Мудрика

Браян Кінг різко висловився про оренду Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем.

Про це повідомляє Football Insider.

Колишній скаут "шпор" вважає, що українець не здатний підсилити команду. Він також негативно оцінив потенційний викуп вінгера за 75 мільйонів фунтів, пункт про який прописаний в угоді.

"Удачі. Серйозно, 75 мільйонів фунтів, щоб придбати Мудрика? Він не грав у футбол два роки, правильно? Втім, від Тоттенгема можна очікувати будь-чого – вони цілком здатні знову викинути на вітер такі гроші. Вони тільки й роблять, що розкидаються грошима останні три роки. Запрошують гучні імена, але ні керівництво, ні тренерський штаб не знають, як з такими гравцями працювати. Вони не отримують від них тієї гри, якої чекають", – сказав Кінг.

Також фахівець порівняв цей перехід із трансфером Шевченка з Мілана в Челсі. Він назвав умову, за якої Тоттенгем має активувати опцію викупу:

"Що стосується Мудрика – він мені ніколи не подобався. Цей хлопець мене просто вражає. Ситуація нагадує мені перехід Андрія Шевченка до Челсі: він не був потрібен у клубі нікому, окрім Романа Абрамовича. І давайте будемо справедливими, в Шевченка було більше футбольних якостей, ніж має Мудрик. Загалом, удачі їм із цією орендою. Проте скажу так: якщо за нього збираються платити 75 мільйонів, він повинен показувати визначну гру. Він має принести їм титул Прем'єр-ліги. І точно зобов'язаний забити 25 голів".

Зазначимо, що Михайло вже встиг дебютувати за Тоттенгем. Він вийшов на заміну в матчі проти Ноттінгема.

Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0. Після гри Роберто Де Дзербі заявив, що Мудрик ще не готовий до кінця фізично, проте вірить у його потенціал.

Нагадаємо, що український вінгер був відсторонений від футболу через провалений допінг-тест. До того востаннє він брав участь в офіційному поєдинку в листопаді 2024 року.