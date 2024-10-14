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Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Андрій Яросименко — 14 жовтня, 12:55
Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії
Михайло Мудрик
Getty images

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в іспанському Бетісі.

Про це повідомляє Elgoldigital.

За інформацією джерела, клуб хоче здійснити гучний трансфер, а Мудрик є одним із головних варіантів команди. Наразі невідомо, чи буде це повноцінний перехід, чи оренда.

Зазначимо, що останнім часом з'являється багато інформації щодо переходу українця у топчемпіонати Європи.

Раніше повідомлялося про інтерес до 23-річного футболіста з боку французького Марселя, англійського Ліверпуля, та колеги Бетіса по чемпіонату – каталонської Барселони.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Раніше 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Челсі Михайло Мудрик

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