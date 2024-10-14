До колишнього тренера: Мудрик може перейти в Марсель – джерело

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Марселі, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Top Mercato.

За інформацією джерела, українець розглядається як заміна травмованому Валентину Карбоні, який вилетів до кінця сезону через травму. Футболіст наразі грає в оренді, тому не виключається його можливе повернення в розташування Інтера.

Варто зазначити, що наставником Марселя є Роберто Де Дзербі, який відомий українським уболівальникам роботою в донецькому Шахтарі з 2021 по 2022 рік. Команда разом з італійським фахівцем провела 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Раніше 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль та каталонську Барселону.

Напередодні Мудрик приніс Україні першу перемогу у Лізі націй, забивши єдиний гол у матчі проти Грузії (1:0).