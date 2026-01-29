Українська правда
Наполі поза плейоф, Реал і Бенфіка у стикових матчах: турнірна таблиця Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 29 січня 2026, 00:31
У середу, 28 січня, відбулись усі матчі заключного 8-го туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Найдраматичніший поєдинок футбольні уболівальники побачили у Лісабоні, де Бенфіка приймала мадридський Реал. Лише одного голу бракувало "орлам", аби продовжити свою боротьбу у плейоф турніру. 1/16 фіналу ЛЧ подарував лісабонцям Анатолій Трубін, який підключився до стандарту та головою результативно замкнув передачу зі штрафного.

Бенфіка та Реал будуть боротись за 1/8 фіналу через стикові матчі.

Натомість основний раунд виграв лондонський Арсенал, який у останньому турі переміг вдома Кайрат 3:2. Разом із "канонірами" напряму в 1/8 фіналу потрапили: Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортинг і Манчестер Сіті.

На жаль, свій шлях у найпрестижнішому єврокубковому турнірі припинив іспанський Атлетик, який набрав 8 балів. Також за бортом опинилось італійське Наполі та, можливо, наступний клуб Олександра Зінченка – амстердамський Аякс.

