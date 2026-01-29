Українська правда
Божевільний момент: Трубін прокоментував свій історичний гол у ворота Реала в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 29 січня 2026, 01:08
Анатолій Трубін
Воротар збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував свій гол у ворота мадридського Реала в межах останнього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Його слова передає A Bola.

Саме гол українця, який на останніх секундах підключився до штрафного удару та замкнув подачу, приніс команді путівку в плейоф головного єврокубку.

"Я побачив, що всі кажуть мені піднятися, тож пішов у штрафний майданчик і не знаю... Не знаю, що сказати. Божевільний момент. Був схожий момент проти Порту, я був близько. Тепер я це зробив. Не знаю, що сказати. Я не звик забивати. Мені 24 роки, і це вперше. Неймовірно", – сказав Трубін.

Зустріч завершилася перемогою португальців з рахунком 4:2. Завдяки цьому Бенфіка набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.

Зазначимо, що український воротар увійшов в історію Ліги чемпіонів, ставши п'ятим голкіпером, якому вдалося відзначитися забитим м'ячем у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Нагадаємо, сьогодні завершились усі матчі восьмого туру. З результатами можна ознайомитись за цим посиланням.

