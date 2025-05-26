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Мілан оголосив про призначення нового спортдира

Олег Дідух — 26 травня 2025, 20:08
Мілан оголосив про призначення нового спортдира
Іглі Таре
ФК Мілан

Албанець Іглі Таре призначений на посаду нового спортивного директора Мілана.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Термін дії контракту з 51-річним албанським фахівцем не називається. З 2008 до 2023 року Таре працював спортивним директором римського Лаціо. Цю посаду він обійняв одразу після завершення кар’єри гравця.

В якості гравця, окрім Лаціо, Таре також виступав за такі клуби як Партізані, Маннгейм, Сюдвест, Карлсруе, Фортуна Дюссельдорф, Кайзерслаутерн, Брешія та Болонья. У період з 1997 до 2007 року відзначився 10 голами в 68 матчах за збірну Албанії.

Мілан завершив поточний сезон на 8 місці в Серії А. Раніше повідомлялося, що Таре хоче бачити новим головним тренером Мілана Массіміліано Аллегрі.

Мілан Іглі Таре

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