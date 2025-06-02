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Легенда Реала може продовжити кар'єру в Мілані

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 23:51
Легенда Реала може продовжити кар'єру в Мілані
Лука Модрич
Getty Images

Легенда мадридського Реала Лука Модрич зацікавив один з найтитулованіших клубів Серії А.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Мова йде про Мілан, який не потрапив до єврокубків за підсумками сезону та має намір підсилити склад для боротьби за найвищі місця.

У послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".

Нагадаємо, напередодні Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт. Гравець братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найстаршим автором голу в історії Реала.

Раніше Мілан оголосив про повернення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.

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