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Аллегрі вдруге очолив Мілан

Олег Дідух — 30 травня 2025, 12:56
Аллегрі вдруге очолив Мілан
ФК Мілан

Мілан призначив Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Термін дії угоди з 57-річним італійським фахівцем не називається. На посаді головного тренера Мілана Аллегрі замінив португальського фахівця Серіжу Консейсау, який був звільнений вчора, 29 травня.

Раніше Аллегрі вже очолював Мілан у 2010 – 2014 роках. У 2011 році привів команду до чемпіонства у Серії А. Після цього двічі працював із Ювентусом – у 2014 – 2019 і 2021 – 2024 роках. У перший період роботи з Ювентусом 5 разів поспіль вигравав із командою титул чемпіона Італії.

Нагадаємо, нинішній сезон Мілан завершив на 8 місці у турнірній таблиці Серії А. У наступному сезоні команда не зіграє в єврокубках.

Мілан Массіміліано Аллегрі

Массіміліано Аллегрі

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