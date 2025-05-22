Справжній кінець епохи: Модрич залишить Реал після КЧС-2025

Реал опублікував заяву, в якій було оголошено про майбутнє розставання з Лукою Модричем.

Про це йдеться на сайті "вершкових".

За інформацією джерела, королівський клуб та 39-річний хорват дійшли згоди про припинення співпраці – сторони не продовжуватимуть контракт, який закінчиться цього літа.

Повідомляється, що Модрич братиме участь у клубному чемпіонаті світу-2025, який проходитиме з 15 червня по 13 липня. Цей турнір стане для хавбека останнім у футболці "бланкос".

Цієї суботи, 24 травня, на "Сантьяго Бернабеу" вшанують його кар'єру під час фінального матчу чемпіонату проти Реал Сосьєдада.

"Реал Мадрид хоче висловити свою вдячність і глибоку прихильність людині, яка вже стала однією з найбільших легенд нашого клубу і світового футболу. Клуб бажає Луці Модричу та його родині всього найкращого на цьому новому етапі його життя", – йдеться у заяві Реала.

Лука Модрич приєднався до Реала влітку 2012 року, перейшовши з Тоттенгема за 35 мільйонів євро. За 13 років в Мадриді півзахисник провів 590 матчів, у яких відзначився 43 голами та 95 асистами.

Більшу частину цього періоду він складав зіркове тріо в півзахисті команди разом з Тоні Кроосом та Каземіро, які залишили Реал протягом останніх трьох років.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

Варто також нагадати, що в 2018 році Лука у складі збірної Хорватії став срібним призером чемпіонату світу, після чого він виграв Золотий м'яч-2018.

У січні цього року Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша та став найвіковішим автором голу в історії Реала.