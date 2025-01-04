Модрич допоміг Реалу обіграти Валенсію та вчергове увійшов до історії мадридців

Півзахисник Реала Лука Модрич відзначився історичним голом у матчі перенесеного 12 туру Ла Ліги проти Валенсії (2:1).

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Хорватський хавбек став найстаршим автором голу в історії королівського клубу (39 років і 116 днів), випередивши угорського нападника Ференца Пушкаша (39 років і 15 днів).

Також гравець увійшов до десятки гравців Реала з найбільшою кількістю матчів за "вершкових". Серед 561 матчу Луки Модрича за Реал 378 припадає на Ла Лігу, 126 на Лігу чемпіонів, 29 на Кубок та 13 на Суперкубок Іспанії, ще 8 на клубний чемпіонат світу, 6 на Суперкубок УЄФА та 1 у Міжконтинентальному кубку.

Хорват також прокоментував перемогу над Валенсією клубній пресслужбі.

"Ми знову продемонстрували неймовірний характер цієї команди, ми ніколи не переставали вірити. Ми відмовилися здаватися, і зрештою нам вдалося переломити хід дуже важкої гри.

У першому таймі нам було не дуже комфортно, але після перерви грали набагато краще. Нам трохи не пощастило з пенальті та не зарахованим голом, але ми зберегли віру і змогли переломити ситуацію. Це ті перемоги, які можуть допомогти вам виграти титули", – підсумував Модрич.

Зазначимо, що в наступному матчі Реал зіграє проти Мінери, а Валенсія в гостях зустрінеться з Ельденсе в Кубку Іспанії.