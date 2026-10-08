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Модрич: Я хотів би працювати в Реалі

Олег Дідух — 8 жовтня 2026, 18:56
Модрич: Я хотів би працювати в Реалі
Лука Модрич
Getty Images

Легендарний півзахисник Мілана Лука Модрич зізнався, що після завершення кар'єри гравця хотів би повернутися в свій колишній клуб, мадридський Реал.

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"Реал – мій дім, команда мого життя, я провів там 13 років. Подивимося, що станеться в майбутньому. Звісно, я хотів би працювати в Реалі, але мені також потрібно підготуватися. Зараз я про це не думаю, я думаю про футбол. Повернення до Реала було би мрією", – заявив 41-річний хавбек.

Нагадаємо, Модрич виступав за Реал з 2012 до 2025 року. Контракт ветерана з Міланом діє до літа 2027 року.

Раніше Модрич прокоментував скандал у збірній Португалії навколо Кріштіану Роналду, з яким вони провели разом у Реалі шість років.

Реал Мадрид Лука Модрич

Лука Модрич

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