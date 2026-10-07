Через нього мені й доводилося страждати: Модрич відреагував на останній матч Мессі за збірну
Капітан збірної Хорватії Лука Модрич шкодує про закінчення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі, пригадавши їх лобові протистояння на футбольному полі.
Його слова наводить Cadena SER.
"Що я можу сказати про Мессі? Шкода, що він йде, але це його рішення, і ми маємо його поважати. Він виграв чемпіонат світу, як і хотів, і є одним із найкращих футболістів світу.
Грати проти нього було справжнім задоволенням, хоча через нього мені й доводилося страждати як у збірній Хорватії, так і у Реалі. Спостерігати за його грою було неймовірно приємно. Він унікальний футболіст, і я бажаю йому удачі", – сказав Модрич.
Прощальний поєдинок Лео за "альбіселесте" провів у ніч проти 7 жовтня, коли аргентинці провели товариську зустріч проти Бенін. Гра закінчилася розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.
Це протистояння стало 208-м для Ліонеля у збірній, у яких він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Разом із національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.
Також поєдинок проти Беніну став останнім для легенди захисту Ніколаса Отаменді.
Раніше Мессі щемливо попрощався зі збірною Аргентини, а її головний тренер висловився про Лео. Також на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля відреагував легендарний Роналдінью.