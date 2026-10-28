Модрич висловився про несподівану поразку Мілана від Болоньї в Серії А
Лука Модрич
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Лідер Мілана Лука Модрич прокоментував першу поразку в сезоні Серії А, якої команда зазнала від Болоньї.
Слова хорвата передає журналіст Ніколо Скіра.
"Абсолютно заслужена поразка. Травми не є виправданням. Невдалий вечір і абсолютно неочікуваний результат, особливо після першого тайму.
До цього матчу ми добре виступали, рухались у правильному напрямку. Сподіваюсь, ми зможемо реабілітуватись", – розповів Модрич.
За підсумками гри "россонері" посідають 5 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 18 очок. У наступному матчі Мілан зіграє в дербі з Інтером – поєдинок заплановано на 31 жовтня о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що форвард Болоньї завдяки хеттрику у ворота Мілана повторив досягнення Батістути.