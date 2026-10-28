Модрич висловився про несподівану поразку Мілана від Болоньї в Серії А

Лідер Мілана Лука Модрич прокоментував першу поразку в сезоні Серії А, якої команда зазнала від Болоньї.

Слова хорвата передає журналіст Ніколо Скіра.

"Абсолютно заслужена поразка. Травми не є виправданням. Невдалий вечір і абсолютно неочікуваний результат, особливо після першого тайму. До цього матчу ми добре виступали, рухались у правильному напрямку. Сподіваюсь, ми зможемо реабілітуватись", – розповів Модрич.

#Modric: “Sconfitta meritata stasera. Gli infortuni non sono un alibi. Brutta sconfitta: non ce lo aspettavamo, soprattutto dopo il primo tempo. Fino a questo momento penso avessimo fatto bene in campionato, stiamo andando in una buona direzione. Speriamo di migliorare” #ACMilan https://t.co/W8qY7Kglc6 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2026

За підсумками гри "россонері" посідають 5 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 18 очок. У наступному матчі Мілан зіграє в дербі з Інтером – поєдинок заплановано на 31 жовтня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що форвард Болоньї завдяки хеттрику у ворота Мілана повторив досягнення Батістути.